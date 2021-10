Dominika Gottová zúri kvôli dokumentu o otcovi: Urobili na mňa podraz!

Smutná časť je aj tak vonku. Dominika Gottová (48) rieši problém za problémom, no teraz sa musela ozvať aj k dokumentu Karel o jej otcovi Karlovi Gottovi († 80). Blondínka bola zásadne proti, aby sa zverejnila scéna z posledného stretnutia s jej otcom.

A aj keď režisérka Olga Malířová Špátová (37) jej žiadosti vyhovela, nahrávka určitým spôsobom predsa uzrela svetlo sveta. Dominika Gottová opäť roztočila kolotoč nespokojnosti vo svojej rodine a poriadne zúri. Diváci Showtimu počuli emotívnu zvukovú nahrávku z osudového letného dňa na pražskej Bertramke, keď sa Karel Gott († 80) naposledy pred svojou smrťou stretol so všetkými svojimi dcérami.

O tom, že všetci dali dokumentaristke súhlas k natáčaniu, písal aj Karel vo svojej knihe, no Dominika mala iný názor. „Bola za mnou v práci, premietla mi to a ja som sa zdesila. Vyzerala som hrozne, otecko bol uplakaný... Jednoducho som so zverejnením nesúhlasila,“ povedala vtedy Aha! najstaršia Gottova dcéra.

Špátová teda zábery do dokumentu nedala, ale stalo sa to, že nechala v televízii zverejniť aspoň zvukovú stopu. „Nerozumiem tomu, prečo musela pani režisérka zverejňovať zvukovú nahrávku otecka v tomto stave. Je ako tvrdohlavá, že sa nehanbí,“ odkázala režisérke nahnevaná Dominika.