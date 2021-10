Poplach u britskej kráľovnej! Noc v nemocnici po recepcii s vplyvnými ľuďmi

Aj najdlhšie vládnuca britská panovníčka občas potrebuje pomoc odborníkov. Alžbeta II. (95) prvýkrát po ôsmich rokoch strávila noc v súkromnej Nemocnici kráľa Eduarda VII. Trápi ju podlomené zdravie?

Spôsobila poriadny rozruch. Hoci je britská kráľovná známa svojím tuhým korienkom, vďaka ktorému je pri moci už takmer 70 rokov, ani jej veličenstvo nie je zo železa. Alžbeta II. ešte v utorok hostila vo Windsore recepciu, na ktorej sa zúčastnili vplyvní podnikatelia a politici na čele s miliardárom Billom Gatesom (65).

Deň nato mala naplánovanú dvojdňovú návštevu Severného Írska pri príležitosti 100. výročia jeho vzniku.Okamžite sa na internete objavili špekulácie ohľadom jej zdravotného problému.

Značne im do karát prihral aj fakt, že pred týždňom bola Alžbeta II. vôbec po prvý raz na významnom verejnom podujatí videná s paličkou. Tú bežne používa po operácii kolena z roku 2003. Ako však k záveru týždňa informoval Buckinghamský palác, po zrušení cesty do Severného Írska zamierila panovníčka do nemocnice, kde strávila noc.

„Po lekárskom odporúčaní, aby si na pár dní oddýchla, kráľovná v stredu popoludní navštívila nemocnicu a podstúpila predbežné vyšetrenia. Vo štvrtok na obed sa vrátila na hrad Windsor a je stále v dobrej nálade,“ uviedol palác. Ide o jej prvú noc po ôsmich rokoch, keď naposledy prenocovala v nemocnici. Po návrate domov sa už pod dohľadom svojho lekárskeho tímu začala venovať ľahším pracovným povinnostiam.