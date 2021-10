Hollywoodskemu sexsymbolu sa darí ako nikdy predtým: Na rolu superhrdinu však doplatil zdravím

Jason Momoa často spomína, že považuje za veľké šťastie, že môže pracovať ako herec v Hollywoode. Uvedomuje si totiž, aké výnimočné postavenie a vysoké príjmy má.

Z posledného filmu Aquaman mu na konto pritiekli desiatky miliónov dolárov. Ale 42-ročná hviezda teraz vtipkovala o tom, čo všetko za to musela zaplatiť vlastným zdravím. Jason prišiel o rebrá, má brušnú prietrž a poškodil si zrak, ktorý mu lekári museli operovať.

"Starnem, to sa deje. Zničil som si zrak. Urobil som si niečo, čo mi tam prerušilo čosi, a musel som kvôli tomu na operáciu. Mám brušnú prietrž. Vyoperovali mi rebrá. Ale ten film bude skvelý, budete ho milovať," prezradil Momoa v rozhovore s Ellen DeGeneres. Prečo odchádza z natáčania tak zranený? "Milujem svoju prácu a som občas až moc do všetkého hŕ a nadšený. Ten problém s vekom, no, som proste starnúci superhrdina, "dodal rodák z Havaja.