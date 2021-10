Speváčka Adele prešla rapídnou premenou: Jedna vec sa nezmenila, aj keď schudla!

Speváčka Adele (33) schudla tridsať kilogramov. Podarilo sa jej to tak, že závislosť na mobile vymenila za závislosť na pohybe. Cvičí až trikrát denne.

A aj keď je teraz výrazne štíhlejšia, neznamená to, že by sa obmedzovala v jedle. Napcháva sa burgrami ako predtým a hovorí, že je stále pomerne veľa. A nezdravo. "Stále viem o jedle všetko! Stále jem veľa," prezradila matka osemročného syna a odhalila aj to, že stále miluje britskú kuchyňu.

"Mojím obľúbeným britským jedlom je nedeľná pečienka, ktorú viem celkom dobre pripraviť každú nedeľu, je to obľúbené jedlo môjho syna... Naučila som sa variť sama. Žila som sama možno už od osemnástich, vtedy to boli tak dva mesiace a ja som si stále objednávala jedlo z donášky, ale stálo ma to veľa peňazí, tak som si povedala, že si prečítam 30 minút v kuchyni od Jamieho Olivera, od neho som sa naučila základy varenia. Ale dnes viem úžasné cestoviny, dokonca aj Taliani mi hovoria, že sú skvelé," dodala s pýchou speváčka.