Alžbete II. chceli udeliť cenu Seniorka roka, nič také sa konať nebude: Odkaz kráľovnej okamžite schladil šéfa komisie

Alžbeta II. sa 6. februára prebudí na svojom zámku v Sandringhame a povie si, tak, som kráľovnou sedemdesiat rokov. A bude to aj sedemdesiat rokov, odkedy zomrel jej otec Albert známy ako kráľ Juraj VI.

Alžbeta je najdlhšie žijúcim panovníkom v dejinách svojej krajiny. Tento rok oslávila 95. narodeniny a výrazne prekračuje vekový priemer v Spojenom kráľovstve. Napriek tomu nemá pocit, že by bola stará. Keď jej totiž magazín Oldie ponúkol, že tento rok získa hlavnú cenu Seniorka roka, kráľovná ocenenie slušne, ale zato dôrazne odmietla. "Človek je len tak starý, ako starým sa cíti byť," odkázala.

Šéf komisie pre udeľovanie cien Oldie of the Year Gyles Brandreth mal pocit, že keď sa Alžbeta II. dožila devätediatpäťky a budúci rok sa bude oslavovať sedemdesiat rokov jej vládnutia, bude rada seniorkou roka. Lenže kráľovnin osobný tajomník Edward Young to slušne a dôrazne odmietol. "Jej Veličenstvo verí, že človek je tak starý, ako sa cíti byť, takže kráľovná neverí, že spĺňa relevantné kritériá, aby bola schopná prijať ocenenie, a dúfa, že nájdete nejakého vhodnejšieho príjemcu," odkázal osobný sekretár Alžbety II.

Cenu bude odovzdávať spolu s Brandrethom kráľovnina nevesta Camilla vojvodkyňa z Cornwallu. Príjemcovia ocenenie boli v minulosti John Major, Olivia de Havillandová, David Hockney či Petula Clarková.