Leoš Mareš s manželkou Monikou si prešli náročným obdobím: Kríza kvôli dieťaťu!

České moderátorské eso Leoš Mareš (45) sa stane tretíkrát otcom. Zatiaľ posledného potomka mu porodí sympatická manželka Monika (40), ktorá stojí po jeho boku od roku 2017.

Vzťah a láska, ktoré začali ako z rozprávky, sa však posúvajú do novej rozprávky s názvom rodina. Monika je v piatom mesiaci tehotenstva a zaľúbenci sú šťastím bez seba. No nebolo to tak vždy. Marešovci si totiž kvôli neschopnosti počať dieťa prešli veľkou krízou, ktorá si vyžiadala až zásah odborníka.

Ich láska začala celkom nevinne na svadbe ich spoločného kamaráta, kde boli obaja sami a single. Monike bola zima, Leoš jej požičal sako a preskočila iskra. Aj keď Leošova manželka Monika tvrdí, že to rozhodne nebola láska na prvý pohľad, a ani ona, ani Leoš od toho večera nič neočakávali, napokon sa to vyvinulo tak, ako to je. Monika povedala Leošovi áno po veľkolepých zásnubách s ohňostrojom v roku 2017 a o rok nato sa tajne zosobášili v kostole v Litomyšli. Dieťatko do rodiny si priali od prvého okamihu, ale niekoľko rokov im nebolo dopriate. Monika, ktorej tikali biologické hodiny, už zostala na otázky typu, kedy bude dieťa a prečo nemá dieťa, alergická a privádzali ju do šialenstva. „Podľa mňa otázka typu plánujete deti... Podľa mňa sa to moc naplánovať nedá,“ priznala v minulosti rozpačito Monika, ktorej bola táto téma proti srsti. Pohromu to robilo aj v ich vzťahu.

Namiesto toho, aby sa na spoločné dieťa tešili, začalo ich to rozdeľovať a podľa českého expressu dokonca priznali, že museli začať chodiť na terapie a dokonca mali skúšať aj umelé oplodnenie. Mareš sa návštevami psychológa vôbec netají: „Chodím každý týždeň k psychoterapeutovi. Bavíme sa o rôznych veciach a veľmi mi to pomáha, je to ako s posilňovňou. Nikdy sa mi tam nechce. Uprostred sedenia je to niekedy drina. Robiť na sebe je veľmi ťažké,“ prezradil časopisu Esquire.

Monika je už v piatom mesiaci tehotenstva, takže prvého spoločného dieťatka sa dočkajú už čoskoro. Leoš, ktorý má z predchádzajúceho manželstva už dvoch synov - Jakuba a Mateja - sa však na nový prírastok nesmierne teší a je šťastný, že materstvo bude po prvý raz dopriate aj jeho milovanej žene Monike.