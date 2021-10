Bill Gates odviedol dcéru Jennifer k oltáru: Vydala sa za egyptského milionára

Dedička Microsoftu Jennifer Gates (25) sa cez víkend vydala. Dvakrát! Sobotňajšej klasickej svadbe totiž v piatok predchádzal tajný náboženský moslimský obrad.

Dvaja milionári vstúpili do manželského zväzku v North Saleme vo Westchester County blízko New Yorku. Špeciálne pre obrad aj následnú recepciu bola postavená viac-menej presklená „botanická záhrada“.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nevesta povedala áno svojmu drahému na rozprávkovej svadbe, oblečená v šatách značky Vera Wang. Drahému doslova, majetok 30 - ročného Nayela Nassara sa totiž, rovnako ako nevestin, počíta v miliónoch. Jennifer v sobotu vyšla zo svojho sídla po boku deviatich družičiek, ktoré sa pri fotografovaní usmievali a smiali. V tento dôležitý životný moment Jennifer spolu sprevádzali obaja jej rodičia Bill a Melinda, ktorí sa pritom len nedávno sami rozviedli. Nevestinu cestu na svadobný obrad lemovali biele dáždniky, ktoré držali okolo chodníka stojaci muži v bielych košeliach. Po obrade, pre ktorý bol na Jenniferinom 57-hektárovom pozemku postavený špeciálny pavilón, si nevesta s otcom zatancovali na pieseň Can You Feel The Love Tonight od Eltona Johna.

Svadbu oddialili korona a rozvod rodičov

30-ročný Nayel Nassar požiadal dcéru jedného z najbohatších ľudí planéty o ruku už v januári. „Neviem sa dočkať, aby sme mohli spolu stráviť zvyšok našich životov učením sa, rastom, smiechom a vzájomnou láskou. Áno, áno, miliónkrát áno,“ zverejnila vtedy Jennifer na sociálnej sieti. Pandémia však ich plány oddialila, a rozchod jej rodičov, ktorý Gatesovci oznámili v máji asi toto životné rozhodnutie tiež neurýchlil. Teraz však k manželskému zväzku predsa len došlo. Nayel je, rovnako ako jeho teraz už manželka, profesionálny jazdec na koňoch. Láska k týmto vznešeným zvieratám je okrem miliónových majetkov zrejme iba ďalšou z mnohých spoločných čŕt.