Filmový James Bond Daniel Craig: Preferuje gej bary

Kde sa môže heterosexuál bezpečne opiť? Odpoveď je celkom jednoduchá – v gej bare!

S týmto názorom sa stotožňuje aj momentálne najznámejší herec Daniel Craig (53), ktorý tam odjakživa rád chodí. Má to totiž svoje výhody. Vypiť si a žiť! V prípade bežného preplneného baru, plného takzvaných samcov nabitých testosterónom, to vôbec ani nie je možné. A vie to aj Daniel Craig, u ktorého bondovské šarmantné maniere prepukli už v jeho mladosti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V novom podcaste pre SiriusXM totiž priznal, že má plné zuby agresívnych chlapíkov, ktorí sa rozkrikujú v heterobaroch. „Jedným z dôvodov, prečo odjakživa chodím do gej barov, je, že sa v nich tak často nezapletiem do bitky,“ prezradil moderátorovi a zároveň aj kamarátovi Bruceovi Bozzimu. Keď si šiel ako mladý vyraziť z kopýtka, nechcel len tak schytať päsťou do tváre, čo sa v podnikoch plných heterosexuálov dialo dosť často.

Gej bary tak preňho dodnes predstavujú oázu pokoja. „Všetci boli v pohode. Nemusel si vysvetľovať svoju orientáciu. Bolo to v poriadku. A tiež to bolo veľmi bezpečné miesto,“ pokračoval ďalej Craig. Predstaviteľ agenta Jamesa Bonda si tam však neužíval len príjemnú či bezpečnú atmosféru. Ako žralok v mori rýb sa totiž mohol tešiť veľkej pozornosti žien. „Stretol som tam kopu dievčat, pretože mnohé z nich tam boli z rovnakého dôvodu ako ja. Bol to tak trochu postranný motív,“ dodal so smiechom.

Daniel Craig