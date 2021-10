Moderátor Leoš Mareš s manželkou Monikou čakajú bábätko: Dojímavý moment počas živého vysielania!

Bude z neho trojnásobný otec. Moderátor Leoš Mareš (45) prezradil krásnu novinku.

So svojou manželkou Monikou Marešovou (40), s ktorou sa oženil pred tromi rokmi, sú v radostnom očakávaní. Najprv sa touto informáciou pochválil počas ranného vysielania rádia Europa 2 a neskôr pridal obrázok aj na svojej sociálnej sieti. Pre manželov je to ako splnený sen, keďže pôjde o ich prvého spoločného potomka.

Čoskoro sa naplní ich vytúžená rola rodičov. Pre Leoša to však nebude premiéra, stane sa totiž už trojnásobným otcom. Z predchádzajúceho manželstva s Monikou Marešovou, za slobodna Poslušnou, má dvoch synov Jakuba a Matěja. Ich vzťah, bohužiaľ, dlhé roky nefungoval, až došlo nakoniec k rozvodu. Jeho druhou osudovou láskou sa stala Monika Koblížková, ktorá si už od roku 2018 môže hovoriť Marešová.

Zaľúbenci tvoria krásny pár, no k ich šťastiu predsa len chýbalo dieťatko, čo sa však teraz zmenilo. „13 je moje číslo. Ja som sa 13. spoznal so svojou manželkou, tak to máme radi. Predvčerom sme teda boli spolu 6 rokov a 4 mesiace. Boli sme taktiež v Beroune u mamy, aby sme jej povedali, že budeme mať s Monikou budúci rok bábätko,“ oznámil Mareš radostnú správu počas ranného vysielania v rádiu. „Monika je tehotná. Je už v piatom mesiaci,“ šokoval novinou moderátor, ktorý sa stane otcom už na začiatku jari.

Chlapec alebo dievča?

Manželia dostávajú gratulácie od najbližších, ale do popredia sa dostáva aj otázka, či to bude malá princezná, alebo princ. „Zatiaľ pohlavie nevieme. Teraz to trošku na mňa normálne doľahlo. Je to super pocit,“ povedal dojatý Leoš počas vysielania.