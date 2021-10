Briti zúria: Filmári kruto ponížili princeznú Dianu?! Erotická scéna v sprche a to nie je všetko

Herečka Kristen Stewart, známa z upírskej ságy Twilight, dostala príležitosť stvárniť princeznú Dianu. V posledných rokoch vzniklo o princeznej ľudských sŕdc, ktorá zomrela tragicky na konci augusta 1997, hneď niekoľko filmov.

Diana sa objavuje aj v posledných dvoch sériách - štvrtej a piatej - seriálu Koruna. Kristen si zahrala bývalú manželku princa Charlesa v celovečernom kinofilme Spencer. Dej sa točí okolo udalostí v britskej kráľovskej rodine v období Vianoc roku 1991. A tvorcovia sa rozhodli nelíčiť Dianu nijako lichotivo. Bez príkras a dôstojnosti. Čo Britov ohromne pobúrilo. Film Spencer líči Dianu ako emočne nestabilnú zlomenú ženu, ktorá sa sebepoškozuje a má záchvaty hystérie pred svojím synom princom Williamom.

Princezná v podaní Kristen fantazíruje o samovraždách, ako sa zrúti z veľkých schodov alebo zabije perlovým náhrdelníkom. Dianu tiež tvorcovia zobrazujú v čase, keď mala najsilnejšie záchvaty bulímie. A nechýba tiež scéna v sprche, v ktorej princezná masturbuje. Diana bola príliš mladá a príliš krehká, keď sa stala bábkou britskej kráľovskej rodiny. Zaplatila za to psychickým zdravím a dosť možno aj životom. Tvorcovia filmu Spencer ju chceli predstaviť ako človeka, ktorý šialene trpel v zlatej klietke. Lenže Briti na taký obraz nie sú pripravení.

,,Je to naozaj kruté ju zobrazovať takto. Je to úplne zbytočné. William a Harry budú veľmi naštvaní a veľmi ich to raní. Určite im príde hrozné, že ich matka je predstavovaná v tak veľkom filme práve takto," skritizovala snímku Ingrid Seward, šéfredaktorka magazínu Majesty. ,,Je to úplne zbytočné a bezdôvodné. Chudák William, to je všetko, čo na to môžem povedať. A nechajte Dianu odpočíva v pokoji aspoň s kúskom úcty a dôstojnosti. Viem, že tam William bol, keď bola nešťastná, ale mám pocit, že ten film je fakticky nepresný," vyhlásila životopiskyňa britskej kráľovskej rodiny Penny Junor. Naráža na scénu, v ktorej Diana hystericky reve na malého Williama, či na Prvý sviatok vianočný ráno videl v kostole na omšu tiež Camillu Parker-Bowles, vtedajšiu milenku princa Charlesa.