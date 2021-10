Indiana Jones opäť na pľaci: Pozrite, ako sa zmenil Harrison Ford

Pribudli šediny, ochabli svaly, ale duch Indianu Jonesa je stále mladý. Jeho predstaviteľ Harrison Ford (79) si ledva doliečil zranené rameno a hneď sa vrátil na filmový pľac pre pripravovaný piaty film o legendárnom archeológovi.

Režisér filmu Steven Spielberg sa vyjadril, že piateho Indianu Jonesa musí stihnúť nakrútiť skôr, ako jeho herec oslávi 80 rokov. Nezlomný Harrison Ford si totiž na začiatku leta pri nakrúcaní v britskom filmovom štúdiu Pinewoods Studios poranil rameno.

Pre jeho následnú operáciu sa tak celá produkcia výrazne oneskorila. No prešli tri mesiace a herec už usilovne zarezáva na pľaci. Momentálne sa celý štáb premiestnil do ulíc mesta Cefalú na severe Sicílie, kde sa Forda podarilo zachytiť v koženej bunde, typickej práve pre Jonesa. Hoci uplynulo už 40 rokov od prvého filmu Indiana Jones a Dobyvatelia stratenej archy, povestnú iskru si jeho predstaviteľ stále zachoval. No všetko má svoj koniec, a výnimkou nie je ani Ford, ktorý tu dobrodruha stvárni naposledy.

