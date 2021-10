Adele tvárou amerického aj britského magazínu Vogue: Naraz na dvoch titulkách

Znovuzrodená! Populárna britská speváčka Adele (33) si za posledné roky prešla veľkou premenou od základov. Svoje nové ja najnovšie predviedla na fotení pre magazín Vogue.

Stala sa tak vôbec prvou hviezdou, ktorá zdobí súčasne titulné strany jeho amerického aj britského vydania.

Nezameniteľný zamatový hlas, ktorým vás udrie zakaždým počutím, zostal. Adele je však iná z fyzickej, ale najmä zo psychickej stránky. Speváčku v detstve poznačil rozchod jej rodičov, čo vyústilo v jej nedôveru voči partnerským vzťahom. Napokon sa neistota podpísala aj na rozpade jej vlastného manželstva s expartnerom Simonom Koneckim (47) v roku 2019. To ju vrhlo do víru úzkostí, ktoré zašli tak ďaleko, že musela vyhľadať pomoc terapeuta. No kľúčom od dvier k návratu do normálu bola pre ňu až posilňovňa. „Uvedomila som si, že keď cvičím, nemám žiadne úzkosti,“ prezradila v prvom rozhovore po dlhých piatich rokoch.

Podľa vlastných slov to nikdy nebolo o chudnutí. Pomyslela si, že ak zosilnie jej vlastné telo, rovnako sa posilní aj jej myseľ. „Naozaj sa začala venovať pohybu a obzvlášť silovému tréningu,“ potvrdil jej tréner Gregg Miele. Speváčka v posilňovni posledné tri roky zarezáva každý deň a niekedy aj dva- či trikrát. Pravidelne dvíha ťažké váhy a venuje sa takzvanému kruhovému tréningu, čo sa výrazne podpísalo na jej hmotnosti. Z bacuľatej speváčky sa vďaka zhodeným 45 kilám stala nová žena.

Adele Laurie Blue Adkins

Speváčka, skladateľka