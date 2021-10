Speváčka Adele schudla desiatky kíl: Prezradila svoje tajomstvo, toto si však nemôže dovoliť každý

Speváčka Adele budúci týždeň vydá nový singel. A v novembri sľubuje fanúšikom celý album.

Bude to jej štvrtá štúdiová nahrávka, ktorá vyjde presne šesť rokov po albume 25. Britská hviezda kvôli propagácii začala hovoriť s novinármi. Po piatich rokoch dala prvý rozhovor a v interview pre britskú edíciu magazínu Vogue, hovorila o rozvode so Simonom Koneckim aj o výraznej zmene imidžu. Za dva roky schudla desiatky kilogramov. Bola to drina, priznáva a dodáva, že cvičila trikrát denne. Úplne si uvedomuje, že si to mohla dovoliť vďaka privilegovanému životu. Nemusela totiž vôbec pracovať. Avšak cvičiť začala kvôli závislosti na telefóne, nie kvôli postave.

Adele má s exmanželom Simonom osemročného Angela. Tento rok v marci súd síce ich manželstvo ukončil, ale speváčka tvrdí, že to svojím spôsobom stále nespracovala. Rovnako ako jej syn. ,,Mala som šialenú úzkosť," zaspomínala Adele na moment, kedy mala o rozchode so Simonom povedať ich synovi.

,,Už som zabudla, čo som povedala alebo nepovedala Angelovi o tom rozchode. Samozrejme so Simonom sme sa kvôli nemu nikdy nehádali alebo také niečo. Angelo povedal, ja to nechápem. A ja to nechápem tiež. V spoločnosti sú nastavené pravidlá pre to, čo sa stane alebo nestane v manželstve alebo po jeho zániku. Ale ja som zložitý človek." Speváčka tiež v interview tvrdia, že cvičiť začala kvôli úzkostiam a závislosti od smartfóne. Chudnutie je príjemný sprievodný jav, ale nebola to primárna motivácia.

,,Myslím, že ľudia to prestali chápať, pretože to trvalo cez dva roky. Ale robila som to kvôli úzkosti. Cvičila, aby som sa jednoducho cítila lepšie. Nikdy nešlo o chudnutie, chcela som byť silná a dopriať sama sebe čo najviac času, ktorý strávim bez telefónu. Začala som na ňom byť naozaj dosť závislá. Cvičila som dvakrát až trikrát denne... Takže som posilňovala ráno, potom som normálne išla na prechádzku alebo boxovala, potom som večer mala kardio cvičenia. Bola som vtedy doslova nezamestnaná, keď som toľko cvičila. Toto si proste každý dovoliť nemôže," dodala britská hviezda.