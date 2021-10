Synovia Britney Spears majú už 15 a 16 rokov: Ako chlapci vyzerajú?

Britney Spears (39) môže byť pyšná.

Jej dvaja synovia Sean Preston (16) a Jayden James (15), ktorí akoby speváčke z oka vypadli, vyrástli na poriadne veľkých chlapov. Presvedčte sa sami! Na verejnosti sa príliš neukazujú. Zato keď sa tak už stane, vyvolajú doslova ošiaľ. Otec oboch chlapcov a bývalý manžel Britney Kevin Federline (43) začiatkom týždňa navštívil svojho priateľa Eddieho Moralesa.

Ten ani na moment neváhal a na sociálnu sieť pridal spoločnú úsmevnú fotografiu s tínedžermi. „Videl som svojich synovcov, keď boli ako štuple, menšie než moje dlane, a teraz sa pozrite na život, akou je nádhernou Božou prácou,“ napísal Eddie. Hrdý strýko zároveň vyjadril podporu Kevinovi, ktorý je podľa neho skvelým otcom. Práve s ním Sean a Jayden trávia väčšinu času.

Kevin má totiž synov prevažne vo svojej opatere, kým speváčke súd pred dvomi rokmi pridelil len 30-percentný podiel na ich výchove. A pre ostrú potýčku, ktorú mal mať v tom čase Sean so svojím starým otcom Jamiem (69), ešte menší. Napriek tomu s nimi speváčka ďalej udržuje kontakt, i keď to nerozoberajú verejne. Chlapci sú vo veku, keď chcú sami vyjadrovať svoje osobnosti a radšej sa túlajú po vonku s priateľmi ako s rodičmi. No podľa zdroja z jej okolia svoju mamu stále ľúbia a obdivujú.