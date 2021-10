Slávnostná premiéra Gottovho filmu Karel: Drsný útok na manželku Ivanu!

Rozdúchava vášne. Dominika Gottová (48) si opäť nemienila brať servítku pred ústa.

Tentoraz sa ostrou kritikou pustila do vdovy po legendárnom Karlovi Gottovi († 80). Blondínka poslala otvorený list médiám, v ktorom Ivanu Gottovú (45) označila ako klamárku a mala podľa nej strpčovať život samotnému maestrovi. Takéto vyjadrenia prišli tesne pred premiérou filmu Karel a tak tento veľký deň určite nemilo narušili.

Dominika Gottová sa rozhodla zaslať médiám poriadne kritický list. Blondínka v ňom píše, že Ivana údajne strpčovala Gottovi život, zakazovala mu styk s jeho priateľmi a odmieta finančne pomáhať Antónii Zacpalovej, matke Dominiky. A až veľkou zhodou náhodou to prišlo tesne pred veľkým dňom najmä pre Ivanu. Uplynulý pondelok sa v pražskom Slovanskom dome konala premiéra dlho očakávaného filmu Karel, ktorý zachytáva posledné roky života Karla Gotta († 80) aj jeho obzerania sa za bohatým životom a kariérou.

Na premiéru prišla vdova Ivana a spoločnosť jej robili dcéry Charlotte a Nelly, ktoré už rozhodne nie sú žiadne malé dievčatká, ale vyrástli z nich veľké slečny. Sám maestro by bol na ne určite pyšný, no to sa nedá veľmi povedať o Dominike, ktorá miesto utužovania rodiny, rozdúchava ohne hnevu na každú stranu.

Silné slová

„V súvislosti s pripomienkou druhého výročia odchodu môjho otecka som si vo Fínsku prečítala vyjadrenie jeho manželky Ivany Gottovej (45).Strach mal oprávnený, po tom všetkom, čo mu pani Gottová spôsobila, aké psychické starosti, keď ho odrezávala od priateľov a hrozila mu rozvodom, ak sa neprestane stretávať s celoživotnou priateľkou Alicou Kovácsovou,“ napísala v liste Gottová.