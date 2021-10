t.A.T.u sa vracia na scénu: Julia sa po kozmetických zákrokoch zmenila na nepoznanie

Spevácke duo t.A.T.u je pripravené na návrat.

Ryšavka Lena Katina (37) a rebelka Julia Volkova (36) po 20 rokoch opäť spoja sily v rámci plánovanej budúcoročnej šou. Už žiadne bozkávajúce sa školáčky. Presne tak totiž v roku 2002 t.A.T.u dobylo svetové hitparády so singlom All The Things She Said.

Vďačiť za to môžu najmä kontroverznému videoklipu, v ktorom sa v tom čase ako 16- a 17-ročné študentky bozkávajú v školských uniformách. Úspech živil predovšetkým ich lesbický vzťah. Ako sa neskôr preukázalo, v skutočnosti šlo len o skvelý marketingový ťah. Dnes sú už obe dámy zároveň matkami. Samozrejme, za pomoci vlastných partnerov. Ich vzájomné cesty sa rozdelili v roku 2011 pre početné nezhody, ktoré pretrvávali až do tohto leta.

Preto iste tento týždeň fanúšikov poriadne šokovalo, keď speváčky na sociálnej sieti oznámili, že budúci rok plánujú spoločnú šou. Ako to však bude s ich imidžom, je otázne. Za dvadsať rokov pretieklo už veľa vody, no výrazne sa zmenila len Julia. Čiernovláska totiž vďaka kozmetickým zákrokom vyzerá na nepoznanie. Naopak, jej ryšavá kolegyňa sa rozhodla nechať to na prírodu.