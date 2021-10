Kapitán Kirk poletí do vesmíru: Herec William Shatner bude najstarší v kozme

Svoju hereckú kariéru strávil vo vesmíre. Teraz sa doň pozrie aj naozaj.

William Shatner (90), ktorý hral kapitána Kirka v Star Treku, sa už o týždeň stane najstarším človekom v kozme.Na palube budú ďalší traja ľudia, medzi nimi aj viceprezidentka Blue Origin Audrey Powers. Bude to druhý let Blue Origin s ľudskou posádkou. Pri tom prvom v júli bol na palube aj Jeff Bezos a známa pilotka Wally Funk, ktorá sa vo veku 82 rokov stala najstarším človekom vo vesmíre.

Shatner, ktorý má 90 rokov, ju teraz prekoná.Aj tento let sa uskutoční podobne ako ten prvý. Raketa vyletí do výšky 100 km, čo sa považuje za hranicu vesmíru, a potom sa na padáku pomaly znesie na zem. Celé to potrvá približne 10 minút. „Už dlho počúvam o vesmíre. Teraz mám príležitosť pozrieť si ho osobne. Je to zázrak,“ komentoval to Shatner. Herec sa preslávil rolou kapitána Kirka v televíznom seriáli Star Trek. Vesmírnej lodi Enterprise potom velil aj v niekoľkých celovečerných filmoch.

Nie je prvý

Shatner nebude prvým hercom zo Star Treku, ktorý sa do vesmíru dostal. V roku 2008 na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS prepašovali popol Jamesa Doohana, ktorý hral postavu Scottyho. Stalo sa tak tri roky po Doohanovej smrti.

Ponuka od Bransona

Už v roku 2013 sa objavila správa, že Shatnerovi ponúkol let do vesmíru aj Richard Branson. Cestu so spoločnosťou Virgin Galactic však herec odmietol. Tvrdil, že Branson od neho chcel, aby si za let zaplatil.