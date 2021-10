Speváčka Gloria Estefan prehovorila o pekle: Ako 9-ročnú ju zneužíval člen rodiny!

Kubánska speváčka Gloria Estefan žijúca trvalo na Floride sa rozhodla prehovoriť o hrôze, ktorej čelila pred 55 rokmi.

Ako deväťročná dievčina bola pohlavne zneužívaná členom rodiny. A keď mu povedala, že to prezradí, začal sa jej vyhrážať, že v tom prípade zavraždí jej matku. Šesťdesiatštyriročná hviezda tvrdí, že ju psychická trauma z detstva prenasleduje dodnes.

"Odmietala som a povedala som mu, že sa to nesmie. Že to nesmie robiť. Odpovedal mi, že je môj otec vo Vietname, moja matka sama a že ju teda zavraždí," opisovala Gloria počas rozhovoru, ktorý viedla so svojou dcérou Emily a neterou Lili.

"Deväťdesiattri percent zneužívaných detí pozná tých, ktorí ich zneužívajú, a veria im. A ja to viem, pretože som bola jednou z nich," opisovala Gloria so slzami v očiach.

"Mala som deväť rokov, keď sa to začalo diať a bol to niekto, komu mama veľmi verila. Ihneď mi začal hovoriť, ako som talentovaná a ako potrebujem špeciálnu pozornosť. Mama mala veľkú radosť, že sa mi tak venuje. Začalo to tak, že mi hovoril, ty si v tom taká dobrá, dovoľ mi, budem ťa učiť. A potom sa to po troche posúvalo ďalej a zrazu to išlo rýchlo. Vedela som, že je ten muž nepríčetný, preto som sa bála, že moje mame fakt ublíži," odhalila speváčka.