Študenti po desaťročiach zbohatli vďaka náhode: Vydražili neznámu skladbu Johna Lennona

Študenti si privyrobili! Rozhlasoví moderátori bežne začínajú v študentských rádiách, ale nie každému sa podarí to, čo štyrom Dánom.

V roku 1970 tak trochu náhodou urobili rozhovor s Johnom Lennonom a jeho manželkou Yoko Ono, ktorý nahrali na dnes už starodávnu audiokazetu. Okrem rozhovoru obsahuje 33-minútový záznam vrátane jednej doteraz nevydanej skladby s názvom Radio Peace. Nahrávku vytvorili štyria dánski študenti, ktorí sa v zlom počasí akousi zhodou dobrých okolností ocitli v miestnosti s Lennonom a jeho manželkou Yoko Ono.

„Prišli sme do obývacej izby a uvideli sme Johna a Yoko, ako sedia na gauči. Bolo to fascinujúce. Sadli sme si k nim... a rozprávali sme sa,“ uviedol jeden zo študentov Karsten Höjen, ktorý má teraz 68 rokov. Nahrávku teraz ponúkli do dražby a neznámy kupec dal ponuku cez telefón vo výške 49 760 eur. Kupec získa okrem audiokazety aj fotografie zo stretnutia študentov so spevákom a výtlačok školských novín, v ktorých sa objavil spomínaný rozhovor.