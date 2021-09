Bude z toho niečo? Angelina Jolie prichytená so známym spevákom

Zapaľujú sa im lýtka! Herečka Angelina Jolie (46) a kanadský spevák The Weeknd (31) priliali olej do ohňa romantických klebiet. Opäť ich totiž nachytali na spoločnej večeri.

Vrabce si čvirikajú o novom hollywoodskom páre. Dvojicu sa v sobotu večer podarilo zachytiť v luxusnej talianskej reštaurácii Giorgio Baldi v kalifornskom meste Santa Monica. Hoci obaja prišli do reštaurácie oddelene, po viac ako dvoch hodinách strávených v súkromnom kútiku vyšli von spoločne.

Angelina následne nasadla na zadné sedadlo spevákovho čierneho SUV a odišla s ním do jeho sídla v honosnej štvrti Bel Air. Opäť tak rozvírili vášnivé diskusie na tému „chodia spolu?“. Nie je to totiž prvýkrát, čo sa herečka objavila na verejnosti po boku The Weeknda. Začiatkom leta krátko po sebe opustili rovnakú reštauráciu ako uplynulý víkend. The Weeknd dokonca na úspešnú herečku odkazoval aj v texte svojej piesne.

Koho už spevák pozval na večeru?

Spevák má za sebou dva búrlivé vzťahy. Od roku 2015 do 2016 tvoril pár s modelkou Bellou Hadid. Rok nato randil 10 mesiacov so speváčkou Selenou Gomez. Koncom roka 2017 sa však vrátil k Belle. Defi nitívne sa rozišli až v roku 2019

Zaťažená na kolegov

S Millerom z trileru Hackeri sa rozviedla v roku 1999. Thorntona si vzala po fi lme Bláznivý runway, no v roku 2003 sa rozviedli. S Pittom hrala vo fi lme Pán a pani Smithovci z roku 2005. Vydržali spolu 12 rokov, z toho 2 ako manželia.

Angelina Jolie

Nar.: 4. júna 1975, Los Angeles, USA

Deti: Shiloh, Knox, Vivienne (biologické), Maddox, Zahara, Pax (adoptívne)

Ocenenia: 3 Zlaté glóbusy, Oscar

Majetok: 102 miliónov €

The Weeknd