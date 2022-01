Zahraničná hviezda John Hannah o natáčaní so Slovákmi: Peter Bebjak je vynikajúci režisér

Romantická komédia Štyri svadby a jeden pohreb, dobrodružné fantasy Múmia či historický seriál Spartakus.

Tam všade účinkoval škótsky herec John Hannah (59), ktorého zároveň môžete vidieť v jednej z úloh vo filme Správa. My sme mali možnosť položiť mu niekoľko otázok.





Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Čím vás oslovil film Správa, že ste sa stali jeho súčasťou, hoci ste predtým o slovenskej kinematografii zrejme nepočuli?

Dostal sa mi do rúk scenár neuveriteľne silného príbehu so silným odkazom a rozhodne zavážili aj referencie na prácu režiséra Petra Bebjaka. Rovnako je však pravda to, že čím som starší, tým radšej pracujem aj na projektoch, ktoré sú možno menšie, ale ktoré zároveň človeku dávajú viac umeleckej slobody.

Ako hodnotíte spoluprácu so Slovákmi?

Bolo to neuveriteľne profesionálne a ľudsky príjemné. Peter Bebjak je vynikajúci režisér, ktorý má jasnú predstavu o tom, ako má ktorá scéna vyzerať, ale zaujíma ho aj to, ako postavu vnímate vy. Fantasticky sa mi pracovalo aj s Noëlom a Petrom (Noël Czuczor a Peter Ondrejička si zahrali hlavné postavy, pozn. red.). Obraz, ktorý sme nakrúcali, bol nielen dlhý, ale aj naozaj náročný a oni dokázali emóciu zo scenára pretaviť do svojej postavy. Jednoznačne patria medzi tých najtalentovanejších hercov, s ktorými som mal možnosť spolupracovať.





Ako ste sa pripravovali na nakrúcanie?

Pri všetkom, čo dnes o holokauste a Osvienčime vieme, bolo asi najťažšie vcítiť sa do toho, ako sa nielen človek bojí pripustiť si niektoré hrôzy. Ako je preňho aj napriek dôkazom ťažké uveriť, že by niekto dokázal páchať na druhom podobné zverstvá.

Ešte pred hereckou kariérou ste pracovali ako elektrikár. Dokážete si dodnes doma poradiť, keď ide práve o elektrinu? Robí vám to radosť?

(smiech) Áno, stáva sa to. Asi to poznáte tiež. Ak sa pokazí niečo malé, býva často ťažké zohnať niekoho, kto by narýchlo zobral drobnú zákazku, a tak to ostane na mne. Skutočnou nočnou morou sú však závesy. Okrem práce elektrikára som sa totiž kedysi dávno venoval aj predaju záclon, závesov a garniží. Moja manželka je preto presvedčená, že je to niečo, v čom sa naozaj vyznám. Bývame v dome, ktorý má asi 190 rokov, všade sú závesy, tak si asi viete predstaviť, koľko vŕtania do steny som už zažil. A to už je poriadna výzva. (smiech)

Slovenskí fanúšikovia filmu si vás najviac pamätajú z komédie Štyri svadby a jeden pohreb. Čo vy považujete za svoju životnú rolu?

Nevedel by som povedať jednu konkrétnu. Štyri svadby a jeden pohreb bol jednoznačne film, ktorý pre mňa znamenal prelom. Ľudia, pre ktorých som dovtedy ako herec nebol zaujímavý, sa na mňa odrazu začali obracať s pracovnými ponukami. Ale bez ohľadu na to, či to bola divadelná, seriálová rola alebo rola vo filme, ako je Správa, vždy ma to niečo naučí - ako o mne, tak aj iných ľuďoch. Je to akoby som vďaka každej úlohe absolvoval nejaký kurz.

Budúci rok oslávite životné jubileum. Máte stále rovnakú chuť do práce, či sa postupne pripravujete na to, že si budete už len užívať radosti dôchodcu?

Nikdy si nerobím plány vopred. Snažím sa byť otvorený všetkým možnostiam.