Z reštaurácie vyhodili opitého a agresívneho bezdomovca, neskôr sa ukázala šokujúca pravda: Odpadnete, o koho išlo!

Herec Nicolas Cage má na konte ďalšiu nemalú hanbu. Slávny hollywoodsky herec sa totiž opil, bosý a v teplákoch s leopardím vzorom začal byť otravný v jednej obľúbenej lasvegaskej reštaurácii.

Čoskoro sa dostal do potýčky s ochrankou a vyhodili ho na ulicu. Dlho si pritom hostia podniku i bodyguardi mysleli, že ide o bezdomovca. V mužovi s dlhším fúzmi a mastnými vlasmi totiž nikto nevidel Nicolasa.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Podľa obsluhy podniku Nicolas do seba lial whiskey a tequilu, keď sa príliš opil, začal byť agresívny," cituje The Sun. Zo záberov z bezpečnostnej kamery je tiež zrejmé, že bol Nicolas tak opitý, že si nedokázal nasadiť žabky. Po chvíli, keď sa mu to podarilo, začal po reštaurácii pobehovať a vulgárne vykrikovať. Potom ho ochranka z podniku vyhodila.