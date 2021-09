Harry a Meghan majú v New Yorku nabitý program: Bezpečnosť hodná prezidenta

Princ Harry (37) s manželkou Meghan (40) okúsili chuť Veľkého jablka. Dvojica si od štvrtka dopriava predĺžený víkend bez detí v New Yorku, kde na nich čaká nabitý program. Po celý čas ich sprevádza federálny ochrankár!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Dvojica kráľovských vyvrheľov sa na tri dni vybrala do New Yorku. Prijali totiž pozvanie miestneho starostu Billa de Blasia.Absolvovali vyhliadku z mrakodrapu One World Observatory, ktorá stojí na mieste zrútených budov Svetového obchodného centra. Spoločne sa zastavili aj pri Národnom pamätníku a múzeu 11. septembra.

Do mesta však prišli za účelom dnešného koncertu Global Citizen Live v Central Parku na podporu očkovania proti koronavírusu. Po celý čas na ich bezpečnosť dohliada ochranka, pričom bodyguard v sivom obleku povedal novinárom, že je z ministerstva vnútornej bezpečnosti. Podľa bývalého agenta z Tajných služieb Jonathana Wackrowa sú Harry a Meghan stále príslušníkmi rodiny britskej hlavy štátu. Z toho dôvodu im je poskytnutá federálna ochranka v prostredí s vysokým rizikom ohrozenia. „Je zaručené, že dostanú určitý stupeň ochrany, aj keď ju zaplatia daňoví poplatníci,“ uviedol Wackrow.