Dominika Gottová na pokraji so silami: Nad vodou ju drží taliansky milenec

Takto si to určite nepredstavovala. Dominika Gottová (48), dcéra maestra Karla Gotta († 80), nemá v živote rozhodne na ružiach ustlané.

Vo Fínsku sa jej stále nedarí nájsť prácu a jej manžel Timo Tolkki (55) trávi viac času v Mexiku ako s blondínkou. Pre všetky problémy sa preto rozhodla radikálne zakročiť a zopakovať tak udalosti z minulosti.

Dominika Gottová sa v apríli odsťahovala do Fínska, aby začala nový život aj so svojím mužom Timom Tolkkim. No, žiaľ, je na pokraji existenčnej krízy a peniaze od Tima neprichádzajú ani cez prísľuby, ako zarobí balík. Preto sa blondínka obrátila na talianskeho milenca Christiana , ktorý žije už nejakú dobu v Helsinkách .

„Nečakala som, že sa vďaka tomu vzťah medzi nami obnoví. Som rada, že ho mám, inak by som to tu nezvládala,“ zverila sa pre Aha! Gottová. Ako sa zdá, pohárik trpezlivosti pretiekol a Dominika uteká naspäť na rodnú hrudu. „Priletím na začiatku októbra, zistím si všetky možnosti ohľadom práce,“ doplnila Dominika, ktorej už očividne nič iné neostáva, ako sa skúsiť vrátiť. Tento scenár je však rovnaký ako v minulosti, keď Dominika nerozhodne pendlovala medzi životom vo Fínsku a v Česku.