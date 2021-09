Zamrzne snúbencovi Britney Spears úsmev? Aha, čo žiada pred svadbou speváčka

Jediný stres, ktorý chce prežívať, je ten svadobný.

Britney Spears (39) s právnikom formálne požiadali súd o ukončenie otcovho 13-ročného opatrovníctva s platnosťou od tohtoročnej jesene. Speváčka má totiž v pláne predmanželskú zmluvu!

Britney vojnu s otcom vyhrala už minulý mesiac. Jamie Spears (69) v tom čase sám požiadal o ukončenie správy nad jej 50 miliónovým majetkom. Údajne verí, že speváčka už svoj život zvláda sama. V žiadosti, ktorú súdu začiatkom septembra doručil speváčkin právnik Rosengart, sa píše, že Britney s otcom súhlasí v otázke vzájomného skončenia jej dlhého utrpenia. V záujme popovej divy je, aby to bolo už 29. septembra, teda v deň ďalšieho súdneho pojednávania.

Britney, zasnúbená so Samom Asgharim (27), si totiž zháňa právnika na rodinné právo. Spolu s ním by mali vypracovať predmanželskú zmluvu, čo však vyžaduje súhlas akéhokoľvek opatrovníka. „Vzhľadom na narušený vzťah pani Spears s jej poručníkom, prítomnosť pána Spearsa by bránila schopnosti vyjednať a uzavrieť zmluvu, ktorá je podľa všetkých v najlepšom záujme pani Spears,“ píše sa v žiadosti.