Harry a Meghan terčom vtipov na odovzdávaní cien Emmy: Moderátor si na nich zgustol

Terčom posmechu prostredníctvom ironického humoru sa na odovzdávaní cien Emmy stali princ Harry a jeho manželka Meghan.

Do dvojice sa niekoľkokrát triafal moderátor večera Cedric the Entertainer. Ten si uťahoval z interview, ktoré vojvodovia zo Sussexu poskytli Oprah Winfrey. Na pretras prišlo obvinenie, že niekto z kráľovskej rodiny sa čudoval, akú farbu pleti bude mať Harryho syn Archie aj to, ako dôležito sa princ a jeho manželka správajú.

Z galavečera si odniesli jedenásť sošiek tvorcovia seriálu Koruna. Mimochodom najlepší ženský herecký výkon predviedla podľa poroty Olivia Colman, ktorá v seriáli hrá Alžbetu II. ,,Nech je Koruna skvelá akokoľvek, bledne v porovnaní so skutočnou monarchiou. Ach, ja som tým myslel interview Oprah s princom Harrym a Meghan. To bol skutočný čajový večierok, no nie? Meghan to musí prenechať svojmu chalanovi, pretože ten sa vzdal trónu rýchlejšie ako Eddie Murphy vo filme Cesta do Ameriky," vtipkoval Cedric a dočkal sa nadšenej reakcie prítomných v sále.

Kellys tiež zosmiešňoval Meghanino obvinenia kráľovskej rodiny, že je rasistická preto, že niekto z členov sa čudoval nad tým, akú farbu pleti bude mať po narodení Archie.