Gottova († 80) dcéra Dominika to už vo Fínsku nezvláda: Návrat do Česka?!

Dcéra maestra Karla Gotta († 80) Dominika (48) žije už pár mesiacov vo Fínsku. Avšak nájsť prácu sa jej stále nedarí, dokonca ani so svojím manželom Timom Tolkkim (55) netrávi toľko času, koľko si predstavovala.

Aj pre tieto dôvody sa pohráva s myšlienkou, či sa jej vo Fínsku vôbec oplatí takto živoriť, a či jej nebude predsa len lepšie vo svojej rodnej krajine. Gottová si svoj život zrejme takto nepredstavovala. Keď koncom apríla opustila Česko a zahájila oficiálne sťahovanie sa do Fínska k manželovi Timovi, ešte netušila, že sa veci budú vyvíjať v jej neprospech.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ani po mesiacoch si prácu nenašla a čo je ešte horšie, jej manžel trávi kvôli svojej práci väčšinu času v Mexiku. Zdá sa, že Dominika to už nezvláda a preto zvažuje, že sa vráti do Česka. „Priletím na začiatku októbra a zistím si všetky možnosti, hlavne ohľadne práce. Nehovorím, že sa vraciam, ale ak to tu nenaberie nejaký obrat, tak mi nič iné nezostáva,“ priznala pre Aha! Gottová.