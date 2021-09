Kim Kardashian a Billie Eilish mnohí na veľkolepej akcii ani nespoznali: Zámena identít?!

Veľkolepý galavečer MET Gala 2021 sa po minuloročnom odklade pre pandémiu koronavírusu vrátil v plnej paráde.

Pozornosť kamier pútali najmä Kim Kardashian (40) s mladou speváčkou Billie Eilish (19), ktoré akoby si vymenili oblečenie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kim Kardashian, ktorá sa predovšetkým vyznačuje sexi kúskami v telových farbách, kompletne pretočila svoju škálu obľúbených farieb. Ručička sa pravdepodobne zastavila na čiernej, čo Kim tentoraz pretavila do poriadneho extrému. V Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku sa pod taktovkou Anny Wintour (71), šéfredaktorky časopisu Vogue, začiatkom týž­dňa konalo prestížne módne podujatie Met Gala 2021.

Medzi pozvanými hviezdami zo šoubiznisu, športu či módy Kim nesmela chýbať. No legendárnu Kardashianku by ste v nej spoznali iba ťažko. Od hlavy až po päty bola kompletne zahalená do čierneho hábitu značky Balenciaga. Prezrádzal ju iba obrys jej ikonickej postavy. Tak sa zdá, že si vymenila kostým so speváčkou Billie Eilish, ktorá sa donedávna ešte podobne zahaľovala. Naopak, mladá hviezdička na prominentnom podujatí priam zažiarila. Jej postavu zdobili plesové šaty od Oscara de la Rentu s dlhou tylovou vlečkou. Po zelenovlasej rebelke tak už niet ani stopy.