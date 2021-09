Modelka Eva Herzigová bojuje s dlhodobým covidom: Choroba jej prenastavila život, no v niečom je za to vďačná

Supermodelka českého pôvodu Eva Herzigová prekonala vlani v decembri ochorenie COVID-19.

Deväť mesiacov potom stále pociťuje nepríjemné následky tejto choroby. Už vo februári si zaplatila dlhodobý kúpeľný pobyt, ale ani ten jej nepomohol vrátiť sa do formy, ktorú mala pred rokom touto dobou.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Bolo to naozaj veľmi vážne. Vďaka bohu, že sme to mali dohromady celá rodina, takže som mala podporu od manžela a detí. Mohli sme sa maznať a byť v pyžame celý mesiac, ale symptómy mám dodnes, "posťažovala sa štyridsaťosemročná rodáčka z Litvínova. Eva má s partnerom Gregoriom Marsiajom štrnásťročného Georgea, desaťročného Philipeho a osemročného Edwarda.

Vo februári tohto roku zamierila supermodelka do švajčiarskych kúpeľoch Chenot Palace Weggis. "Ten pobyt mi naozaj pomohol. Brala som tiež homeopatiká a každý deň sa sprchovala ľadovou vodou. Myslím, že funguje, keď sa zrekreujete. Je veľmi vysiľujúce, keď si uvedomíte, koľko energie naozaj potrebujete len na to, aby ste mohli hovoriť. Je to ťažké, keď to nezvládate. Ten vírus má ďalekosiahle účinky, "odhalila Eva v rozhovore pre Telegraph Luxury.

COVID jej prenastavil celý život, ale v niečom je za to vďačná. "Za spôsob, ako myslím, ako sa obliekam, ako prežívam prebudenie. Som oveľa uvedomelejšia, vľúdnejšia, som viac ochotná prijímať druhých, milovať, spomalila som. Nie je sa kam ponáhľať, "vymenovala Herzigová svetlú stránku stretnutia s ochorením.