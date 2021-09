Školské fotografie detí Kate a Williama tak skoro znova neuvidíme: Čo je za tým?

Princ William spolu s manželkou Kate Middleton nezverejňujú snímky z prvého školského dňa svojich ratolestí tak často, ako by možno niektorí chceli.

Ako informuje portál People, princ George a jeho mladšia sestrička princezná Charlotte sa už znova vracajú do školy, no tentokrát bez zbytočnej dokumentácie. Napriek tomu, že kráľovský pár necháva širokú verejnosť nahliadnuť nielen do ich života, ale aj do života ich detí, snažia sa to nepreháňať. Pyšní rodičia všetky svoje deti radi fotia, a preto už neraz zdieľali radostné snímky z ich prvej cesty do školy, ale je nepravdepodobné, že sa o tieto fotografie podelia každý rok.

Je totiž známe, že Kate Middleton a princ William boli vždy zástancami toho, aby sa so školou zaobchádzalo ako so súkromnou oblasťou a ich deti mohli vyrastať bez zbytočného napätia. 39-ročná kráľovská dvojica má spolu už troch potomkov – 8-ročného princa Georga, 6-ročnú princeznú Charlotte a 3-ročného princa Louisa.

Tento rok najstarší princ George a jeho mladšia sestrička princezná Charlotte pokračujú v štúdiu na súkromnej škole Thomas's Battersea v Londýne neďaleko Kensingtonského paláca, v ktorom rodinka žije. Najmladší predškolák Louis sa zase vrátil do materskej školy Willcocks, ktorú začal navštevovať len od jari tohto roka.

Práve na jar oslávil Louis aj jeho tretie narodeniny, pri príležitosti ktorých uverejnili Kate s Williamom pamätnú fotografiu ich usmiateho synčeka pred prvou návštevou tejto škôlky. Pred dvoma rokmi mala svoj veľký deň zase jeho sestrička Charlotte, ktorá v roku 2019 prvýkrát nastúpila do školy, ktorú navštevuje aj najstarší princ George.