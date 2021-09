Deväť zaujímavostí, o ktorých väčšina ľudí nevie: Svadobné šaty princeznej Diany boli plné prekvapení!

Veľký deň princeznej Diany a princa Charlesa bol významnou udalosťou, ktorú sprevádzali dlhodobé prípravy. So svadobnými šatami princeznej tomu nebolo inak.

Uchovať svadobné šaty princeznej Diany v tajnosti až do „dňa D“ bola vcelku náročná úloha. Celá príprava si vyžadovala hneď niekoľko záložných plánov, aby všetko vyšlo tak, ako si kráľovská dvojica predstavovala. Portál People priniesol 9 zaujímavých faktov spred samotnej svadby, ktoré ste pravdepodobne o týchto ikonických šatách doposiaľ nevedeli.

1. Problémy s vlečkou

Aby celá svadba vyzerala ako z rozprávky, ani náhodou sa nemohlo zabudnúť na krásny koč, ktorý ťahali na miesto diania kone. Naň sa síce nezabudlo, ale problém bol skôr v tom, že nikomu nenapadlo, že by sa doň vyše 7-metrová vlečka na šatách nemusela zmestiť. Aby sa princeznej podarilo dostať na svadbu, museli jej vlečku zložiť ako posteľnú plachtu.

2. Dizajnéri mysleli na všetko

Keďže to, aké šaty bude mať Diana na svadbe, bolo až do samotnej svadby prísne tajné, dizajnéri museli myslieť naozaj na všetko. Aby médiá žiadnym spôsobom nezistili žiadne detaily, mali dať dizajnéri naschvál do odpadu úplne iné látky, ktoré sa na ušitie šiat vôbec nepoužili.