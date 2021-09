Fanúšičky španielskeho sexidolu budú mať oči pre plač: Enrique Iglesias pripravuje nový album, ohlásil však nečakaný zvrat!

Spevák Enrique Iglesias pomenoval svoj budúci album Final. A to preto, že sa ním chce s aktívnou kariérou v pop music rozlúčiť. 46-ročný hudobník svojim kolegom v rozhovore na Instagrame priznal, že album Final je skutočne jeho posledným.

"Bude to zrejme môj posledný album. Nie je to niečo, čo by som riešil len posledných pár mesiacov. Je to niečo, nad čím premýšľam už posledných pár rokov. Bude mať časť jedna a časť dva, ale bude posledný. Som v živote v pozícii, v kapitole života, kedy si myslím, že je najvyšší čas to vydať a ísť ďalej, a myslím na to už od roku 2015," napísal Enrique na Instagrame.

Aj keď odíde ako aktívny spevák, pri hudbe zostane. Ale bude v pozadí skladať hudbu iným. "Pretože skladanie hudby milujem, ale budem to robiť inak, neznamená to, že z toho musí byť celý album, takže tento posledný projekt pre mňa znamená veľa," dodal partner tenistky Anny Kurnikovovej.