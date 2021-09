Bývalá hviezda Spider-Mana sa pochválila radostnou novinkou: Tajila to štyri mesiace

Herečka Kirsten Dunst už má doma dve deti. Americká hviezda priviedla na svet chlapca Jamesa Roberta pred štyrmi mesiacmi. Až teraz ale médiám oznámila, že je matkou dvoch chlapcov.

Prvorodený Ennis, ktorého má tiež sa snúbencom Jessem Plemonsom, má tri roky. "Toto je najnovší člen rodiny. Je to anjelik, ale je to veľmi hladný anjel. A tiež dosť ťažký," vtipkovala 39-ročná blondína v rozhovore pre denník New York Post. Herečku v apríli nafotila kolegyňa a kamarátka Sofia Coppola pre špeciálny fotopríbeh magazínu W. V ňom Kirsten ukázala tehotenské bruško a priznala, že bude mamičkou.

"Je to nádherné, že máme taký druh priateľstva, kedy sa vzájomne sledujeme pri výchove detí. Je len pár takých vzťahov, kedy s niekým spolupracujete a zároveň to medzi vami funguje aj mimo prácu," uviedla k foteniu Kirsten, ktorá si zahrala hneď v niekoľkých filmoch svojej kamarátky.