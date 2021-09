Vraha Roberta Kennedyho († 42) chcú prepustiť: Atentátnik rozdeľuje rodinu

Vrah Roberta Kennedyho po 53 rokoch rozdeľuje rodinu! Vdova Ethel je rázne proti jeho prepusteniu, naopak, syn Robert Kennedy Jr. s tým súhlasí.

Palestínčan Sirhan Sirhan mal len 24 rokov, keď 5. júna 1968 zmenil chod sveta. Robert Kennedy práve vyhral kalifornské primárky a sníval o tom, že bude nasledovať svojho brata Johna do Bieleho domu. Namiesto toho ho nasledoval do hrobu, keď ho krátko po polnoci v hoteli Ambassador zasiahli tri guľky atentátnika. Jedna ho trafila do hlavy a lekárom sa jej úlomky nepodarilo vybrať z mozgu. Napriek ich úsiliu Robert po 26 hodinách podľahol zraneniam.

Okrem neho zranil ďalších piatich ľudí. V roku 1969 dostal trest smrti, no v roku 1972 mu ho zmenili na doživotie. Koncom minulého mesiaca posudková komisia odporúčala jeho podmienečné prepustenie. Zostarnutého atentátnika (77) podporili aj dve z detí zavraždeného politika - synovia Douglas (54) a Robert junior (67).

Druhý menovaný je presvedčený, že jeho otca zabil ďalší strelec, ktorý bol podľa konšpiračných teórií na mieste činu. Naopak, vdova Ethel Kennedyová (93) je ostro proti prepusteniu. Vrah by podľa nej nemal dostať príležitosť na opätovný teror. Na matkinej strane je aj syn Joseph (68). Rodina je tak v tejto otázke ostro rozdelená. Konečné slovo pri prepustení Sirhana bude mať kalifornský guvernér Gavin Newsom.