Skupina Rolling Stones prišla o človeka, ktorý s ňou bol desaťročia: Tragický úraz Micka Brigdena († 73)!

Hudobný producent a manažér Mick Brigden zomrel tragicky a trochu záhadne 5. septembra tohto roku. Muž, ktorý stál po desaťročia za turné skupiny Rolling Stones či Boba Dylana a ktorý riadil kariéru gitaristu Satrianiho, sa smrteľne zranil pri kopaní hrobu pre svojho milovaného psa.

Aj keď bol rýchlo prevezený do nemocnice, lekári mu nemohli pomôcť a napokon zomrel. Brigdenova rodina však presnú príčinu smrti tají. Teda povahu zranenia, ktoré si pri kopaní spôsobil a ktorému podľahol. "Utrpel úraz a bol prevezený do nemocnice, kde zomrel," uviedol Mickov hovorca v rozhovore pre denník Press Democrat.

Život a kariéra

Rodák z Anglicka odišiel v devätnástich do Kanady a neskôr do USA, tam sa natrvalo usadil v Kalifornii. Posledné roky prežíval v Santa Rose, kde mal na kopci luxusný dom s pozemkami. Na nich práve kopal hrob psíkovi, ktorý zomrel pár hodín pred ním. "Mick Brigden bol silou, na ktorú sa dalo spoliehať. Bol tak jedinečný. Nezdráham sa priznať, že to bol rokenrolový manažér zo starej školy. Záležalo mu na tom, aby všetko robil správne a správal sa k ľuďom čo najlepšie," napísal gitarista Joe Satriani.