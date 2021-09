Prísny protokol pri stretnutí s pápežom! Čo si obliekli na audienciu známe osobnosti a panovníci?

Od príchodu pápeža Františka na Slovensko nás delí iba niekoľko hodín. V časoch, keď sa mnohí veriaci pripravujú na stretnutie s ním, sa poďme pozrieť na základy etikety, ktoré dodržiavajú počas audiencií samotné celebrity a vplyvné osobnosti. Čoho sa človek musí držať pri obliekaní, keď sa má stretnúť s pápežom?

Ako vyhlásil pre web The Holywood Reporter americký profesor teológie Chad Pecknold, základným pravidlom je umiernenosť a rešpekt. Rešpekt sa prejavuje nosením vhodných formálnych odevov, v prípade mužov ide o tmavý oblek. Vyzerať dobre pre pápeža neznamená, že by ste mali experimentovať s farbami alebo vzormi, pridáva sa Rocco Palmo, redaktor katolíckeho spravodajského serveru Whispers in the Loggia. Podľa neho je úžasné, ako sa stretáva celá škála ľudí, ktorá nakoniec skončí odetá do formálnej čiernej alebo inej tmavej farby. "Nezáleží na tom, či ste Leonardo DiCaprio alebo George Clooney. Nikto sa s tým nemazná," dodáva.

U žien sa správna kombinácia formálnosti a skromnosti najčastejšie dosahuje nosením dlhých rukávov a výberom sukne alebo šiat, ktoré sú minimálne po kolená. Tradične to je doplnené čipkovanou alebo hodvábnou pokrývkou hlavy. Ide o pripomienku stáročného zvyku žien mať hlavu zakrytú na bohoslužbách. K moderným alternatívam patrí nosenie klobúka, ako to urobila Amal Clooney, alebo úplné vynechanie pokrývky hlavy, píše The Holywood Reporter.

Už pred našou hlavou štátu sa odeli do čiernej od hlavy po päty celebrity, političky či prvé dámy z celého sveta. Pre veriacich znamená čierny odev prejav cnosti, zbožnosti a pokory. Ukážky z návštev známych tvárí u pápeža nájdete v našej galérii.Existuje zopár žien, ktoré majú výnimku a nemusia si obliecť čiernu. Takzvané “privilège du blanc,” alebo biele privilégium znamená, že ju môžu nosiť aj na audiencie u pápeža. Na svete je len 7 žien, ktoré si to môžu dovoliť. Ide o španielsku kráľovnú Letiziu, bývalú španielsku kráľovnú Sofiu, belgickú kráľovnú Matilde, bývalú belgickú kráľovnú Paolu, luxembruskú veľkovojvodkyňu Maria Teresu, monackú kňažnú Charlene a neapolskú princeznú Marinu. Všetky patria do katolíckych kráľovských rodín.

Čo si obliecť počas návštevy pápeža na Slovensku?



Muži si majú počas návštevy pápeža obliecť tmavý oblek, ženy šaty či kostým, ktorý môže byť aj nohavicový. Vyplýva to zo všeobecného odporúčania vo vzťahu k oblečeniu, ktoré pripravil protokol Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Informoval o tom riaditeľ odboru protokolu Kancelárie prezidenta SR Roman Roth. Páni majú mať oblečený tmavý oblek, ktorý však podľa protokolistu nemusí byť výhradne čiernej farby. Nežnejšie pohlavie má počas podujatí s pápežom zvoliť šaty, ktorých sukňa bude siahať pod kolená, či kostým. "Farby môžu byť rôzne, avšak nemali by byť určite krikľavé a mali by byť pastelové. Nemusí byť výlučne čierna," priblížil Roth. Možné je aj jemné vzorkovanie, avšak potrebné je vyhnúť sa trblietkam.