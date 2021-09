Správy o manželských problémoch monackého páru neutíchajú, knieža Albert zúri: Charlene neodišla do exilu!

Manželka kniežaťa Alberta (63) už dávnejšie odcestovala do Južnej Afriky, kde mala následne trpieť vážnymi zdravotnými problémami. Na povrch sa však dostávali rôzne pikošky a reči o manželských problémoch neutíchali.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Ako uvádza portál People, knieža Albert sa preto rozhodol prehovoriť o svojom manželstve. Prečo teda skutočne odišla Charlene? „Neodišla, pretože sa hnevala na mňa alebo na kohokoľvek iného. Chystala sa do Južnej Afriky, aby tam prehodnotila prácu svojej nadácie a dala si chvíľu voľna so svojim bratom a niekoľkými priateľmi,” povedal na rovinu.

Mala tam byť však týždeň, maximálne 10, no ešte stále sa nevrátila. Kňažná Charlene (43) už mala dlhšie zdravotné komplikácie. Do Južnej Afriky odcestovala ešte v máji, no predtým si dala nasadiť zubné implantáty. Žiaľ, musela podstúpiť niekoľko procedúr, aby jej ich napravili. Spôsobilo jej to až také komplikácie, že dokonca zmeškala 10. výročie svojej svadby. Jedna operácia trvala aj štyri hodiny. „Neodišla do exilu. Bol to absolútne len zdravotný problém, ktorý bolo potrebné liečiť,” dodal jej manžel.

Z Buckinghamského paláca unikli tajné dokumenty: Ako sa po tomto môže cítiť kráľovná Alžbeta?!

Hoci to Albert vysvetlil, pikošky sa šíria aj naďalej. Princ sa medzitým venoval hlavne 6-ročným dvojičkám, ktoré spolu s Charlene vychovávajú. "Nesprávne chápanie udalostí je vždy na škodu. Sme ľahký cieľ, ktorý sa dá ľahko zasiahnuť, pretože sme verejnosti stále na očiach,” povedal. Pre kráľovskú rodinu je hlavnou prioritou, aby sa Charlene zotavila. Albert navyše tvrdí, že je pripravená na návrat do Európy, aby skoncovala s klebetami raz a navždy.