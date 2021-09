Legendárny Belmondo († 88) a jeho ženy: Prvú manželku opustil pre Bondovo dievča

Prvými ženami v živote Jeana-Paula Belmonda († 88) boli jeho matka a sestra, obidve veľké osobnosti, ktoré nemohol neobdivovať.

Možno preto sa oženil už v dvadsiatke. Vo filme mu robili partnerky najkrajšie ženy sveta. Šarmantný Belmondo mal slabosť pre nežné pohlavie, a ženy mali slabosť pre Belmonda.

Niektoré Belmondove milenky svoj vzťah so sexi Francúzom potvrdili, iné si svoje hriešky strážili. Dnes, v čase indiskrétnych paparacov, by sme o pikantných tajomstvách vedeli skôr, ako by ich protagonisti prišli z rande domov, ale v 60. a 70. rokoch mnohé zostávalo skryté v hotelových izbách, karavanoch a odparkovaných autách. Po opustení lokácie si milenci dali bozky na líce a odišli za ďalšími dobrodružstvami. Ako kedysi povedal ženatý Belmondo: „Som mladý, nie som mŕtvy, som Francúz, tak čo chcete.“

Manželka a Bondovo dievča

Belmondo si v roku 1953 zobral krásnu tanečnicu Elodie Constantin (87), s ktorou mal tri deti. Florence (61), Paula (58) a Patriciu († 36). Rodinu si vážil a každé prázdniny trávil s manželkou a deťmi. Na otázky kamarátov, či nie je neverný, mal jasnú odpoveď: „Pozrite sa na moju ženu, mám v nej všetko, prečo by som hľadal niekde inde.“ Atraktívna čiernovláska bola šťastnou majiteľkou hercovho srdca, kým sa nezjavila neodolateľná Ursula Andress (85), ktorú preslávila rola v prvej bondovke. Ako agentovo dievča v bielych bikinách vzbudila pozornosť filmárov. Scéna, ako vychádza z mora s mušľou v ruke, prikovala k stoličkám nejedného mladého muža. Keď jej pridelili rolu po boku francúzskeho idolu, nastalo iskrenie, ktoré presiahlo pozemky filmových ateliérov aj Hongkongu, kde nakrúcali. Vznikol exkluzívny pár, ktorý plnil titulné stránky. Zamilovaný Belmondo opustil manželku, v roku 1965 sa rozviedol a začal nový život plný ciest, pôžitkov pri mori a návštev boxerských zápasov za účasti médií. Obaja sa seba navzájom nabažili a po siedmich rokoch sa elegantne rozišli.

