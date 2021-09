Jean-Paul Belmondo († 88) bude mať pohreb so štátnymi poctami: Za očarujúcim drsniakom plače celé Francúzsko

Francúzi smútia za hviezdou, ktorá im odletela do neba. Legendárny herec Jean-Paul Belmondo († 88) počas svojej 60-ročnej kariéry nakrútil viac ako 80 filmov. Tie teraz patria do zlatého fondu francúzskej kultúry. Vo štvrtok bude mať filmová ikona pohreb so štátnymi poctami v parížskej Invalidovni.