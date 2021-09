Delon smúti za svojím celoživotným kamarátom Belmondom († 88): Kiežby sme odišli naraz

Ostal sám! Alain Delon (85) a Jean-Paul Belmondo († 88) boli 60 rokov filmovými parťákmi, hoci navonok sa zdalo, že medzi nimi panuje nevraživá rivalita. Práve zdravé súperenie, ale aj vzájomný rešpekt a veľmi silné kamarátstvo ich spájalo ako máloktorých iných hercov.

Delon vedel už niekoľko týždňov, že jeho kamarát Belmondo na tom nie je zdravotne dobre. Dokonca sa spolu rozprávali aj o smrti – a práve to mu pomáha prekonať bolesť zo straty blízkeho priateľa. „Je to už pár týždňov, čo sme o tom premýšľali, a tak to teraz menej bolí,“ povedal Delon pre CNews. Aj tak je to ťažké.

„Som zničený. Snažím sa sústrediť, ale jednu vec robím 5 hodín,“ dodal a na záver rozhovoru šokoval: „Boli sme si takí blízki, že by bolo pekné, keby sme odišli spolu!“ Pre Europe 1 sa Delon rozhovoril aj o spoločnej kariére s Belmondom. „Poznali sme sa 60 rokov. Stretli sme sa pri nakrúcaní filmu Slabé ženy. Vtedy sme boli nikto. On nebol viac ako ja, ja som nebol viac ako on,“ povedal a dodal, že Belmondo pre neho postupom času znamenal čoraz viac.

„Mal som veľa spoločníkov, ale on nebol ako oni. On bol celoživotný druh. Bol tu Jean Gabin, bol tu Lino Ventura, nakoniec sme ostali len my dvaja. On a ja sme boli ikony francúzskeho filmu, nie je možné spomenúť jedného bez druhého,“ uzavrel Delon s tým, že ich najlepší spoločný film bol podľa neho Borsalino. Okrem tejto gangsterky z roku 1970 si spolu zahrali napríklad vo vojnovom filme Paríž horí (1966), v dobrodružnej komédii Polovičná šanca (1998) či v dokumente Herci (2000).