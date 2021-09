Penny z Teórie veľkého tresku sa druhýkrát rozvádza! Ešte v júni si s manželom vyznávali lásku

Americkej herečke Kaley Cuoco (35), známej ako Penny z obľúbeneho seriálu Teória veľkého tresku, nevyšlo ani druhé manželstvo.

Ako píše portál People, s Karlom Cookom (30) sa spoznali v roku 2016, spojila ich vášeň pre jazdu na koni. Brali sa v júni 2018, ako miesto ceremónie si dokonca vybrali stajňu. Tento rok oslávili tretie výročie sobáša a nešetrili vyznaniami.

,,Tri roky zosobášení! Prečo ostávaš so mnou v manželstve tak dlho? Som ohúrená, Karl. Och, milujem ťa tak veľmi, nemáš ani tušenie,“ odkázala blondína cez sociálnu sieť. ,,Súhlasím, úžasné, že sú to už tri roky, tak rýchlo to ubehlo. Veľmi ťa milujem a neviem sa dočkať ďalších milión rokov!“ reagoval jej manžel.

Nech už sa medzi dvojicou udialo čokoľvek, prešli tri mesiace a na súde v Los Angeles je podaná ich žiadosť o rozvod. Spoločné stanovisko poskytli pre magazín People. ,,Napriek hlbokej láske a rešpektu, ktorý jeden voči druhému máme, sme si uvedomili, že nás naše cesty aktuálne vedú opačným smerom,“ odkázali Kaley a Karl. Dodali, že k rozhodnutiu dospeli spoločne a podrobnosti zverejňovať nebudú.

Rozchod pre spomínaný portál komentoval aj známy páru, ktorý chcel ostať v anonymite. ,,Ešte na začiatku leta vyzerala Kaley s Karlom veľmi šťastná. Prejavovali si lásku a pristalo im to. Rozchod prišiel veľmi náhle, je to šokujúce,“ čuduje sa zdroj. Herečka bola v rokoch 2013 až 2016 vydatá za tenistu Ryana Sweetinga.