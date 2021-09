Moderátor David Gránský má doma ženu snov? Darček od manželky mu bude závidieť nejeden muž

Herec a moderátor David Gránský si na nedostatok práce skutočne nemôže sťažovať a inak tomu nebolo ani počas zúriacej pandémie. Sexi herec lietal z projektu do projektu, no napriek tomu si aj on našiel čas na veci, na ktoré ho dlhé roky predtým nemal. Obzvlášť veľkú radosť mal z darčeku od manželky Nikoly, ktorá však svoj nápad hneď oľutovala. Dôvod vás pobaví!