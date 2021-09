Modelka Simona Krainová má tesne pred päťdesiatkou, no skutočný vek by jej tipoval azda málokto. Sexi blondínka vyzerá priam božsky a aj vo svojom veku sa pýši nielen dokonalými krivkami, no aj bezchybnou pleťou. Za tú však vďačí nielen starostlivosti, no otvorene priznáva aj rôzne zákroky. Nebála sa toho prezradiť omoho viac!