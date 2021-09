Náročné obdobie Dominiky Gottovej vo Fínsku: Po odkaze od manžela sa zrútila!

Najstaršia dcéra českej legendy Karla Gotta († 80) Dominika Gottová (48) sa pred pár mesiacmi vrátila do Fínska.

Rozhodla sa opäť dať šancu jej manželstvu a životu s Timom Tolkkim (55), ktorý začal brať lieky na maniodepresiu. Dokonca si našiel prácu, no musí za ňou cestovať tisíce kilometrov. Teraz však nastal zlom a Dominika musí na manželov návrat čakať dlhé mesiace, čo ju zložilo na kolená. Gottová sa do Fínska vracala predstavou nájsť si prácu a budovať vzťah s manželom Timom.

Ten však opakovane cestuje do Mexika za prácou, pretože Dominike sa stále nedarí nájsť si prácu. Teraz jej však poslal zdrvujúci odkaz. „Dominika, vrátim sa až v decembri.“ Jej blízka kamarátka pre denník Aha! prezradila, že správu od manžela nezvládla.priznala. Samotná Gottová bola pri objasnení situácie skúpa na reč: „Nechcem to nijako komentovať, on je tam, ja tu. Hľadám si prácu a verím, že Timo v Mexiku zarobí nejaké peniaze, aby sme všetko zvládli,“ vyjadrila sa.

Strach má aj jej mama Antonie Zacpalová, podľa ktorej by mala byť jej dcéra viac samostatnejšia. „Dominika sa vracala do Fínska s nejakou víziou a celé je to inak. To viete, že mám o ňu strach. Dôležité je, aby si našla prácu a mala svoje peniaze,“ priznala nešťastná matka.