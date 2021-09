Nový album aj virtuálne turné: ABBA sa vracia po 40 rokoch

Od ich založenia uplynulo 49 rokov, od ich rozpadu 39 rokov.

Posledný album vydali presne pred 40 rokmi. Presne toľko vydržali verní fanúšikovia švédskej popovej skupiny ABBA, kým sa dočkali novej nahrávky od svojich idolov. Chystajú aj turné, no vzhľadom na fakt, že všetci sú už sedemdesiatnici, bude iba virtuálne.

Na pódiách budú vystupovať ich avatari a zaspievajú všetky známe hity, ako Mamma Mia či Waterloo. Kvôli tomuto projektu sa rozhádaná štvorica dala opäť dokopy už v roku 2018. Počas príprav koncertov sa opäť vrátili aj do nahrávacieho štúdia. „Najprv to mali byť len dve piesne, no potom sme si povedali, že by sme mohli skúsiť aj zopár ďalších,“ povedal Benny Ander­sson.

Napokon nahrali 10 piesní a dve z nich mali premiéru počas štvrtkovej tlačovej konferencie, ktorú vysielali do celého sveta. Celý album vydajú 5. novembra. Je jasné, že s ním mieria na lukratívny predvianočný trh – medzi skladbami nebude chýbať dokonca ani vianočná pieseň.

Návrat skupiny ABBA sa pritom dlhé roky javil ako úplne nepravdepodobný. V roku 2000 údajne odmietli ponuku na miliardu dolárov za turné. Agnetha v roku 2013 v interview pre BBC povedala, že je lepšie ponechať skupinu minulosťou. „Bolo to tak dávno, starneme a máme úplne iné životy,“ uviedla vtedy. Názor zmenila po tom, čo opäť precítila atmosféru spoločného nahrávania. „Bennyho štúdio je také priateľské a bezpečné štúdio, že skôr ako som si to uvedomila, som si to začala naozaj užívať,“ povedala teraz.

Benny prezradil, že mal veľkú radosť zo spoločných duet Agnethy a Anni-Frid. Zároveň však mal aj isté obavy. „Päť minút pred tým, ako mali prísť do štúdia, som si hovoril, že som sa ich mal najprv opýtať, či stále vedia spievať,“ dodal žartom. Ako sa ukázalo, stále to vedia.

Virtuálne turné

 vytvorila ho spoločnosť, ktorú založil režisér Hviezdnych vojen George Lucas

 850 ľudí pracovalo na tom, aby vytvorilo dokonalých avatarov, prezývaných ABBA-tari

 virtuálne koncerty, nazvané Abba Voyage, budú predvádzané v špeciálnej aréne, ktorú postavili na tento účel v Londýne

 použili technológie na zachytávanie a napodobňovanie pohybov

 Agnetha, Anni-Frid, Björn a Benny vystupovali 5 týždňov pred 160 kamerami, ktoré ich brali zo všetkých uhlov

 začnú sa 27. mája 2022 a budú sa konať šesť večerov v týždni

 predpredaj spustia 7. septembra 2021

 cena lístkov je od 24,50 eura