Honza Nedvěd po smrti brata Františka († 73): S jeho smrťou sa neviem zmieriť

So stratou sa vyrovnáva ťažko.

Pred viac ako mesiacom nás opustil český pesničkár František Nedvěd († 73), ktorý prehral boj so zákernou rakovinou pľúc. S jeho odchodom jeho rodine a najbližším ostali len oči pre plač. A aj keď vzťahy s jeho bratom Honzom Nedvědom (74) boli naštrbené, ukazuje sa, že cez stratu brata sa nevie dodnes preniesť.

František Nedvěd († 73) síce bojoval s hrozivou pliagou v podobe rakoviny pľúc, no stále sa snažil koncertovať. Posledný raz zaspieval práve na Slovensku začiatkom júla, ale potom sa začal jeho zdravotný stav rapídne zhoršovať. Potom prišla tá najsmutnejšia správa o jeho náhlom odchode, ktorá položila na kolená aj jeho brata. Honza Nedvěd sa podľa slov jeho syna drží vo svojej bubline, pretože sa doteraz nevyrovnal so stratou Františka, ktorého miloval, akokoľvek boli ich vzťahy napäté. „Ďalej odmieta komunikovať so svetom. Stále v ňom doznieva odchod jeho brata, s ktorým sa stále nemôže zmieriť. Na rozdiel od niektorých členov rodiny, ktorí si veselo hrajú na pódiu, ako by sa nič nestalo...“ povedal pre Blesk.cz Jan Nedvěd junior, ktorý zrejme narážal na Františkovho syna Vojta, ktorý s ním vystupoval aj na poslednom koncerte na Slovensku.