Svetové celebrity u našich susedov: Na filmový festival do Karlových Varov dorazili Johnny Depp a Ethan Hawke

Na Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch (KVIFF) dorazili v úlohe čestných hosťov americkí herci Johnny Depp a Ethan Hawke. Pred Grandhotelom Pupp ich privítali zástupcovia festifalu na čele s prezidentom podujatia Jiřím Bartoškom, informuje webový portál Novinky.cz.

Depp (58) pricestoval do Česka vo štvrtok neskoro večer, privítal ho početný dav fanúšikov. Hollywoodsky herec na festivale uvedie dva filmy – dokumentárnu snímku Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan a drámu Minamata.

Prvý spomínaný film herec predstaví v piatok vo veľkej sále hotela Thermal, druhý uvedie v sobotu v Mestskom divadle Karlove Vary. "Sme nesmierne poctení, že festival navštívi ikona súčasného filmu. Johnnyho Deppa obdivujeme dlhodobo, bude nám preto cťou ho privítať v Karlových Varoch," povedal predtým Bartoška. Hawke (50) pricestoval v piatok predpoludním a v Karlových Varoch si prevezme Cenu prezidenta KVIFF. Osobne tiež vo veľkej sále v hoteli Thermal uvedie thriller Prvý napravený (2017), v ktorom stvárnil postavu kňaza prechádzajúceho krízou viery.

Hawke sa na KVIFF umelecky vracia. V roku 2007 sa na tomto festivale premietal jeho film The Hottest State (2006), ktorý aj režíroval a bol tiež autorom scenára. V poradí 55. ročník karlovarského filmového festivalu sa začal 20. augusta a skončí sa 28. augusta. Usporiadatelia ho pre pandémiu koronavírusu posunuli z tradičného júlového termínu. Do mesta už skoršie pricestoval aj britský herec Michael Caine, ktorý na karlovarskom festivale dostal Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos do svetovej kinematografie.

Medzinárodný filmový festival Karlove Vary je najprestížnejší filmový festival v strednej a vo východnej Európe. Patrí do tzv. kategórie A spolu s festivalmi v Cannes, Berlíne, Benátkach, San Sebastiane, Moskve, Montreale, Šanghaji či Tokiu. Počas festivalu premietnu celkovo 120 filmov, z toho 32 premiér.