Beyoncé so vzácnym diamantom od Tiffanyho: Na krku má 25,5 milióna eur

Šperk hodný tých najžiarivejších hviezd.

Populárna speváčka Beyoncé (39) sa stala piatou v poradí, ktorej ladný krk zdobí žltý diamant od Tiffanyho s hodnotou 128,54 karátu. Raňajky u Beyoncé! Americká speváčka sa zmenila na ikonickú Audrey Hepburn († 63) známu z filmu Raňajky u Tiffanyho z roku 1961.

Popová diva spolu s manželom Jay-Z (51) sa stali tvárami klenotníctva Tiffany & Co v rámci jeho novej kampane O láske. Beyoncé si šikovne osvojila imidž filmovej Holly Golightly, ktorá milovala diamanty od Tiffanyho. Vo výklade jej padol do oka najmä žiarivo žltý diamant so 128,54 karátu, ktorého hodnota sa dnes odhaduje na 25,5 milióna eur.

Objavený bol v roku 1877 v Južnej Afrike. Speváčka sa tak stala piatou ženou v poradí, ktorá mala tú česť, že jej mohol zdobiť dekolt. Pred ňou boli jej hrdými nositeľkami Mary Whitehouse, herečka Audrey Hepburn, speváčka Lady Gaga (35) a herečka Gal Gadot (36). Beyoncé sa však stala prvou, ktorá diamant mala na sebe počas kampane

Tiffany diamant

Objavený v roku 1877 v Južnej Afrike. V hrubej forme vážil 287,42 karátu. O rok neskôr ho odkúpil klenotník Charles Lewi Tiffany za 15,3 tisíca eur. V dnešnej podobe má 128,54 karátu. Jeho hodnota sa odhaduje na 25,5 milióna eur.