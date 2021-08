Kto berie za filmy najviac? Slávny herec zosadil z výslnia Dwayna Johnsona

Je v balíku! Herec Daniel Craig (53), známy najmä ako agent 007, sa stal aktuálne najlepšie plateným hercom.

Za účinkovanie vo filmovej sérii Na nože si pripísal 85,5 milióna eur. Z výslnia dokonca zosadil aj doterajšiu jednotku, herca Dwayna Johnsona (49), prezývaného Skala.

Výplatné pásky mu musia spievať! Americký časopis Variety zverejnil rebríček najlepšie platených hercov za rok 2021. Kto by si myslel, že obľúbeného Dwayna Johnsona nemožno zosadiť z trónu, škaredo sa mýlil. Za film Red One v spolupráci s Amazon Studios dostal „iba“ 42,7 milióna eur. Na prvú priečku sa vyšplhal predstaviteľ Jamesa Bonda Daniel Craig.

Za účinkovanie v mysterióznom filme Na nože, a jeho ohlásenom pokračovaní, mu na účet cinklo 85,5 milióna eur. Ani jeden z nich by však nedostal toľko, ak by hrali vo filmoch, ktoré si zvolili tradičné uvedenie do kín. Herci v týchto prípadoch majú podľa zmlúv odstupňované platy a sú im vyplácané viacnásobné bonusy, keď ich filmy zo­žnú úspech. Filmy streamovacích služieb, ako je napríklad Netflix, kiná vo väčšine prípadov nepremietajú. Ak teda chcú hercov k sebe prilákať, musia im vopred vyplatiť vyššie sumy.