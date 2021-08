Konflikt medzi Patrasovou a Slováčkom sa vyostruje: Posielajú si štipľavé odkazy

Nekončiace sa obvinenia. Medzi Dagmar Patrasovou (65) a Felixom Slováčkom (78) to už dlhší čas poriadne vrie.

Na slová o alkoholizme a demencii, z ktorých Felix obvinil manželku, mu ona ihneď odpovedala. Liečiť sa herečka pôjde iba s podmienkou, že on pôjde s ňou. Saxofonista posiela jasný odkaz.

Felix Slováček si už nemieni brať servítku pred ústa a nedávno povedal, aby sa jeho ešte zákonitá manželka dala liečiť z alkoholizmu. „Demencia. Alkohol. Kým sa nezačne liečiť s pitím, nemá cenu s ňou čokoľvek riešiť,“ priznal pre Blesk.cz Felix, ktorý sa bojí o jej život. No reakcia Dagmar nenechala na seba dlho čakať.

„Ak ma chce Felix dostať do liečebne a pô­jde so mnou, tak prečo nie? Liečiť sa napríklad z chorobného klamania, ale našlo by sa toho aj viac,“ povedala Patrasová. Slovné prestrelky však aj naďalej pokračujú a sú poriadne vyostrené. „Ja by som sa mal ísť tiež liečiť? Tak to neviem z čoho, ja som úplne zdravý. Mám aj taký papier z IKEM, že som ako repa,“ zareagoval s veľkým prekvapením Felix.